«زراعة الشيوخ» توصي بإعادة دراسة مخطط تطوير حديقة الحيوان في المنصورة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفى، بشأن إعادة النظر في مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.

واستعرضت النائبة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ خلال الاجتماع، اقتراحها، موضحة أن حديقة الحيوان بحي توريل بمدينة المنصورة أصابها الدمار وغاب عنها المظهر الحضاري الطبيعي الساحر في إطار خطة تطوير الحديقة التي انتهجتها محافظة الدقهلية منذ خمس سنوات ولم تنتهي الي الآن.

وأضافت الدكتورة راندا مصطفى أن مخطط التطوير طمس ملامح حديقة الحيوان، حيث تم إنشاء مبني إداري و50 محلا، إلى جانب أنها أصبحت الآن أكبر مقلب لتراكمات القمامة داخل مدينة المنصورة، وطالبت بإعادة تخطيطها بما يتناسب مع طبيعتها السابقة كحديقة حيوانات كبيرة وشاملة لمعظم الحيوانات والطيور النادرة وحتي تعود إلى سابق عهدها كثالث أكبر حديقة حيوان في مصر.

حديقة الحيوان

وقالت المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الدقهلية، أن سبب التأخر في تنفيذ مخطط التطوير، بسبب تعثر المقاول المنفذ، ما دعا المحافظة إلى التقدم بمذكرة إلي مجلس الوزراء لبحث إنهاء التعاقد مع المقاول والإسناد لمقاول جديد، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية على مساحة لاتتعدى 30 في المئة من مساحة الحديقة.

فيما كشف اللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن عدم معرفتهم بما يتم من تطوير بتلك الحديقة، معلنا استعداد الهيئة للمشاركة في ذلك مخطط تطوير الحديقة.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على حديث ممثلي الحكومة، بأن مخطط تطوير الحديقة تم بدون تخطيط، مشددا أهمية اشتراك الجهات المعنية في تطوير الحديقة وفي مقدمتها وزارة الزراعة باعتبارها مشرفة علي حدائق الحيوان في مصر، إضافة إلى إدارات التخطيط العمراني المعنية بالشكل الجمالي.

أكد الجبلي أهمية حديقة حيوان المنصورة، حيث تحمل ذكريات لجميع أهالي المنصورة وتقع في موقع جغرافى متميز بالمحافظة، ما يتطلب الاهتمام بتطويرها بشكل أفضل.

وأيده النائب محمد السباعي وكيل اللجنة قائلا: قد يكون هناك أخطاء في مخطط التطوير، حيث كان التوجه استثماري بشكل كبير، داعيا لإعادة النظر حاليا في ذلك المخطط للحفاظ علي هوية الحديقة كحديقة حيوان، تخدم أهالي الدقهلية وتكون متنفسا مناسبا لهم.

وطالب النائب ثروت فتح الباب، بتنظيم زيارة للحديقة علي أرض الواقع، في حضور مختصين من كلية الهندسة ووزارة الزراعة لبحث كيفية الاستفادة من المنشآت التى تمت بها.

كما طالب بإعادة دراسة تخطيط المكان وفقا لكود الحدائق، في حضور كافة الجهات المعنية، وتحديد ورنامج زمنى للتنفيذ.

وشدد النائب نور هاشم، علي ضرورة مشاركة الجهات المختصة بتطوير الحدائق في استكمال مخطط التطوير.

وأيده النائب عبده أبو عايشة، مشددا على أهمية وسرعة رجوع حديقة الحيوان بالمنصورة لسابق عهدها.

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، بإعادة دراسة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحدائق والتخطيط العمراني.