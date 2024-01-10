وكيل «الشيوخ»: جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية مقدرة محليا وعالميا

أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بإجراءات الدولة في منظومة الصحة، والتي كانت محل عناية في الدستور وحظيت برعاية غير مسبوقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014، لافتا إلى أنّ المادة 18 من الدستور جاءت واضحة ومحددة لالتزام الدولة بأنّه لكل مواطن الحق في رعاية صحية متكاملة غير منقوصة، وفق معايير الجودة، فضلا عن أنّ التزام الدولة بتوفير نظام تأمين صحي شامل لقي نجاحا ملموسا في ربوع الوطن.

إشادات عالمية بدور مصر في القطاع الصحي

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء نظر طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، بشأن استيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وأضاف أنّ نجاح جهود الدولة في المنظومة الصحية لقي نجاحا واستحسانا محليا ودوليا، كما أنّ الإشادة بالتحركات المصرية في ملف الصحة لم تقتصر على الجانب المحلي وإنّما الدولي، ممثلة في منظمة الصحة العالمية، التي كان لها تقرير في 2021، قدّمت خلاله التهنئة لمصر على تقدمها غير المسبوق في القضاء على فيروس سي، وكذلك شهادة رئيس منظمة الصحة العالمية بأنّ المسيرة التي قطعتها مصر في القضاء على فيروس سي تستحق الإشادة والتقدير.

الارتقاء بصحة المواطن

ولفت أبوشقة إلى جهود الدولة وما تحملته في سبيل الارتقاء بصحة المواطن، وبينها إنشاء مدينة الدواء، متسائلا: «بعد ما تحقق من إنجازات، نطالب الحكومة أنّ توضح للشعب هل تحققت الأهداف التي وضعتها لتدعيم المنظومة الصحية أم لا، وتوضيح ما تحقق، وبينه توفير علاج فعال آمن عالي الجودة، وتحقيق الأمن الدوائي والحد من الاحتكار».

وشدد أبوشقة على أنّ الزيادة السكانية كبيرة جدا، متسائلا عن مشروع الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث نزيد 2.5 مليون كل عام، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في 2050 إلى 183 مليون نسمة، كما تساءل عن خطة الحكومة للتعامل مع الاضطرابات العالمية، وبينها متحور فيروس كورونا.