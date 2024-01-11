أغرب 5 فواكه تزرع فوق أسطح المنازل بمصر.. إحداها الثمرة منها تزن 40 كيلوجراما

يوجد على سطح الأرض الآلاف من أنواع الفاكهة منها ما هو مشهور ومتعارف عليه ومنها ما لا يعرفه الكثيرون نظرا لعدم توفرها لأنها تتطلب ظروفا مناخية معينة، ولكن مع تقدم التكنولوجيا الحديثة في الزراعة أصبحت زراعة هذه الفاكهة أسهل من أي وقت مضى، حتى بات هناك بعض المواطنين يزرعونها فوق الأسطح للاستفادة منها سواء أكلها أو الربح منها.

ونذكر بعض الفواكه الغريبة والنادرة ومرتفعة الثمن الموجودة في مصر على النحو التالي:

فاكهة الدراجون فروت

فاكهة الدراجون فروت أو فاكهة التنين من أغلى وأغرب الفواكه الموجودة داخل مصر لقلة انتشارها واحتوائها على العديد من الفيتامينات الصحية، حيث يقول المهندس أيمن عبده صاحب مزرعة شتلات، إن هذه الفاكهة تحصد في الفترة بين يونيو وديسمبر من كل عام وزادت المساحة المزروعة منها لأنها مربحة ويصل سعر الكيلو منها إلى 800 جنيه، ما جعل بعض المواطنين يزرعونها فوق الأسطح خلال الآونة الأخيرة للربح منها، وأما عن طريقة زراعتها فيتم زراعتها في البيئة الجافة الاستوائية وتتحمل درجات الحرارة وتأخذ عدة سنوات في النمو لبدأ الإنتاج، ويتم أخذ البذور من الفاكهة ووضعها في وعاء وسقب الماء عليها مرة أسبوعيا.

فاكهة جاك فروت

تسمى بـ«الكاكايا» أو «جاك فروت» وهي من أغرب الفواكه، وفق حديث «أيمن» حيث يصل وزنها إلى 40 كيلوجراما وسعرها إلى 700 جنيه وهي من الأشجار التي تحمل أثقل الثمرات على مستوى العالم، وتحتوي على فيتامينات لتقوية المناعة وضبط مستويات السكر في الدم وأيضا طعمها اللذيذ التي تتميز به، وتوجد في بعض المزارع الآن في مصر بعد أن كان يتم استيرادها من الخارج، وتزرعت في التربة الرملية الطينية مع وجود سماد مركب ووعاء بلاستيكي عميق للحفاظ عليها، وتنمو في البيئة الاستوائية مع فصل الصيف فكلما زادت درجة الحرارة تزداد في النمو

فاكهة الباشن فروت

الباشن فروت وتسمى بـ«آلامية مأكولة» يمكن زراعتها فوق الأسطح بسهولة والربح منها مثل ما فعل الطالب عبدالله سامح الذي حول منزله إلى حديقة، حيث تحتوي على عنصر المغنيسيوم والذي يخفف من القلق العصبي والأرق فضلا عن طعمها اللذيذ، وموطن هذه الفاكهة هي أمريكا الجنوبية ولكن انتشرت زراعتها في مصر منذ عدة سنوات ويصل سعر الكيلو منها إلى 300 جنيه، أما عن طريقة زراعتها فيتم أخذ البذور من الفاكهة ووضعها في الشمس حتى تجف ويتم سقب الماء عليها مرتين أسبوعيا وتحتاج إلى تربة خصبة لزراعتها .

فاكهة الليتشي

من أغرب الفواكه هي فاكهة الليتشي وتكون صلاحيتها أكثر من 40 سنة دون حدوث تلف بها، ويوضح المهندس حسن محرم صاحب مزرعة ومشاتل أن هذه الفاكهة يتم استيرادها من دول الصين وايسلندا وتايلاند وأصبحت تزرع في مصر ولكن في بعض المزارع القليلة فقط وتحصد في شهري يونيو ويوليو كل عام، وتساعد هذه الفاكهة على تقوية المناعة وفقدان الوزن الزائد مما جعلها من الفواكه المحببة لكثير من المواطنين، ويبلغ الكيلو منها 200 جنيه، لذا تعد من الزراعات التي تجلب ربحا، وكيفية زراعتها يكون باستخراج البذور من الفاكهة ووضعها في وعاء عميق به تربة خصبة وسقب الماء عليها بكثرة لأنها تنمو في الماء الكثير .

عنب بطعم المانجو

يوجد نوع فاكهة يسمى بالعنب بطعم المانجو، وذلك يكون على شكل العنب ويأخذ طعم المانجو حسب «محرم»، وأهم ما يميز هذه الفاكهة هي قيمتها الغذائية والصحية لاحتوائها فوائد تمنع الشيخوخة والتجاعيد فضلا عن طعمها الذي يمزج بين الفاكهتين العنب والمانجو في آن واحد، ويعد مشروعا مربحا، حيث يبلغ سعر الكيلو من تلك الفاكهة 180 جنيها، وكيفية زراعتها عن طريق قطع غصن أو عيمة من شجرة المانجا ودمجها مع شجرة العنب وتحتاج تربة خصبة ومساحة كبيرة لنموها.