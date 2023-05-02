«الزراعة» تحذّر من فشل التزهير في 7 أنواع من أشجار الفاكهة

حذّر مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من فشل العقد أو تساقطه في 7 أنواع من الفاكهة، وهي «المانجو، والزيتون، والبرتقال، والليمون، والرمان، والبرقوق، والكمثرى، والتين»، بسبب سيادة مناخ متذبذب للغاية في خلال هذه الفترة ومع بداية دخول الصيف بعد شتاء وربيع بارد.

وأكد المركز ضرورة الاحتياط والتركيز لعدم تفاقم مشكلة تساقط العقد والثمار، خاصة العقد المتأخر في المانجو والبرتقال، وبداية العقد في الرمان والكمثرى والبرقوق.

وأوضح أنّ هناك 10 أسباب في تساقط الثمار، أهمها سوء تغذية الشجرة، وعدم اتباع برنامج تسميدي ديناميكي بحسب المناخ السائد، والري الغزير خلال فترة العقد، والتعطيش الشديد ثم الري بغزارة، والري أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ونقص الحديد أو الزنك أو البورون في الشجرة، والإصابة بالأمراض مثل البياض الدقيقي وعفن الأجنة الداخلي في المانجو، أو الحشرات القشرية والبق الدقيقي والرش بالمبيدات الجهازية في فترات ارتفاع الحرارة.

ومن بين الأسباب أيضا، لفت المركز إلى أنّها الخلط غير الصحيح للمبيدات والمغذيات والتربة الكلسية، أو المياه القلوية وزراعة أشجار الفاكهة في الأراضي الطينية الثقيلة السيئة الصرف أو المحلية أو الأراضي التي يرتفع فيها مستوى المياه الأرضي عن 120 سم من سطح التربة، خاصة في الأجواء الحارة الجافة، وأخيرا التذبذبات العالية في الحرارة وزيادة الفرق بين حرارة الليل.

وأكد المركز أنّه لتقليل حدة تساقط العقد أو فشل الإخصاب، يجب تنظيم الري باعتباره العامل المؤثر الأكبر، من خلال تقريب فترات الري وتقليل الكمية واتباع منهج إجراء ريات على الحامي سريعة للبساتين، مع إضافة 2 كيلو حامض الفلولفيك، مضافا إليه 3 ك نترات ماغنسيوم للفدان، ويجب الإقلال من كمية الأسمدة الأزوتيه والزيادة التدريجية لعنصري الفسفور والبوتاسيوم بالتبادل مع الكالسيوم، إضافة إلى تحسين الحالة الصحية والفسيولوجية للشجرة بإجراء رشة عاجلة بالأحماض الامينية ومحفزات النمو والعناصر الصغرى، خاصة الحديد والزنك، كما يجب مكافحة الآفات والأمراض أولا بأول وعدم التهاون في هذا الأمر تحت أي بند.