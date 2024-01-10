«الهلال الأحمر»: نقدم خدمات طبية للعالقين الفلسطينيين في شمال سيناء

تستمر جهود الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء في تقديم الرعاية الطبية والنفسية للأشقاء الفلسطينيين العالقين بسيناء، والمتضررين من الحرب في قطاع غزة.

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، إن فرق المتطوعين والفرق الطبية مستمرة في تقديم الخدمات الإنسانية للمصابين والمرافقين والعالقين الذين تضرروا جراء الأزمة في قطاع غزة.

واضاف البيان، أن الهلال الأحمر دشن مقرا له في منطقة السبيل، المخصصة لإقامة الفلسطنيين العالقين في مدينة العريش للعمل على تقديم الرعاية الصحية الأولية، والدعم النفسي للأطفال والكبار.

مدير الهلال الأحمر: نلبي احتياجات أشقائنا لحين انتهاء الأزمة

وقال الدكتور خالد زايد مدير فرع الهلال الأحمر، في البيان، إن الفرق مستمرة في تلبية الاحتياجات الأساسية، وإعادة بناء الروابط الأسرية، وتقديم الدعم والمساعدة للأخوة، مشيرا إلى أن الفرق تعمل بكل جهد وتفانٍ لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم.

وأكد «زايد»، أن الفريق المخصصة لتجهيز المساعدات لازالت مستمرة في عملها اليومي داخل المخازن الاستراتيجية الموزعة في مدينة العريش، لتجهيز قوافل المساعدات اليومية والتي تتجه الي معبر رفح البري لتدخل الي قطاع غزة.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بدخول 176 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم الأربعاء، محملة بالمواد الطبية والغذائية والايوائية، فيما شهد المعبر عبور 66 مصاباً، و79 من مرافقيهم، للعلاج في مصر.