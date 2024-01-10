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ضياء رشوان: مصر تتحمل 70% من المساعدات ولا يمكنها أن تفكر في فرض أي رسوم إضافية عبر منفذ رفح

كتب:

يارا أشرف
07:33 م | الأربعاء 10 يناير 2024
الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية

الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية، إنّ معبر رفح على الجانب الفلسطيني مليء بالصحفيين ووسائل الإعلام، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجانب المصري، وبالقطع، فإن وسائل الإعلام كان يمكنها رصد فرض رسوم إضافية على القادمين من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري في ظل العدد الضخم من العابرين، وذلك إن حدث هذا الأمر.

وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي أحمد بشتو: «الملفت أن مِن كتب مِن الصحف الدولية هي صحيفة واحدة، وهذه الصحيفة ليس لها مراسل على الجانب الفلسطيني أو الجانب المصري وبالتالي، فإنه ليس لديها وجود ميداني، والواقعة المنسوبة زورا وادعاءً إلى مصر لا يوجد دليل عليها بأي شيء».

مصر تتحمل 70% من المساعدات

وتابع رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية: «ذكرنا في بيان الهيئة الذي أصدرناه بأنه لا يعقل أن مصر التي تتحمل 70% من الإعانات والمساعدات يمكن أن تفكر في مثل هذا الأمر الصغير، ولا نفعل هذا الأمر برضا ولكن إحساسا بالواجب تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين».

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