وزير العمل الفلسطيني: الاحتلال ارتكب جميع جرائم الإبادة الجماعية في غزة

قال نصري خليل أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، إن الاحتلال ارتكب جميع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني لإخراجه من قطاع غزة، وأنّها ليست المرة الأولى التي تحاول وتعمل على إبادة الجماعية للفلسطينيين، وأن حكومة الاحتلال تمارس سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة.

وأضاف «أبو جيش» خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نعلم أنه من الممكن أن يكون هناك مفاجآت نتيجة الضغط السياسي على القانونيين والقضاة، من دول كثيرة، لكن نأمل من القضاة أن يتمتعون بالنزاهة والشفافية، لأننا نريد أن نحمى شعبنا.

وأكد وزير العمل الفلسطيني، أنه يستنكر تصريحات نتنياهو حول أخلاقيات جيش الاحتلال في حربه على قطاع غزة، وأن الحكومة الإسرائيلية رغم خلافاتها الداخلية، وتعتبر هذه خلافات سياسية فقط، ولكن الجميع يتفق على قتل الشعب الفلسطيني وإبادته من قطاع غزة.