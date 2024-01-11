«العدل الدولية» تستمع لطلب جنوب أفريقيا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية

قالت جمانة هاشم، موفدة قناة القاهرة الإخبارية من «لاهاي»، إن محكمة العدل الدولية تستمع اليوم لطلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة، لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأن جنوب أفريقيا استندت في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال إلى بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضافت«هاشم» خلال رسالة على الهواء، أن جنوب أفريقيا وجهت تهما للاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، بالقتل المتعمد للفلسطينيين، وأكدت أن الفلسطينيين ينظمون اليوم وقفات أمام محكمة العدل الدولية، تؤيد وتدعم موقف جنوب أفريقيا، وأنه سيكون هناك الكثير من المظاهرات فى العديد من العواصم الغربية، دعما لموقف جنوب أفريقيا، ودعما للقضية الفلسطينية.