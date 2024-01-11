رئيس قناة السويس يلتقي مع وفد شركة ملاحية عالمية لبحث التعاون المشترك

عقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس السيدة كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM، لبحث سبل التعاون المشترك، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وقال الفريق أسامة ربيع إن اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على فتح خطوط تواصل مع العملاء، لتناول تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومراجعة سياسة الخط الملاحي الفرنسي «CMA CGM» تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ربيع: نعمل على التواصل الفعال مع عملائنا

وقال الفريق أسامة ربيع، إن هيئة قناة السويس حريصة على تحقيق التواصل الفعال مع كافة عملائها والتنسيق المشترك للوصول إلى آليات عمل بناءة تلائم التعامل مع الأوضاع الراهنة، معربا عن استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع الشركاء والعملاء.

وأضاف رئيس الهيئة أن الأوضاع الحالية تظل مؤقتة، وهو ما يجعل من التواصل الفعال والتنسيق المشترك الطريقة المثلى لمراجعة سياسات الخطوط الملاحية للإبحار في المنطقة، التي تٌحدد وفقا للعديد من العوامل من بينها العامل الأمني.

نائب رئيس شركة CMA: قناة السويس ممر حيوي لتجارة العالم

وقالت كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM، إن المجموعة حريصة على الحفاظ على استمرار حركة عبور السفن التابعة لها عبر قناة السويس؛ لما تمثله القناة من ممر حيوي لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأشارت كريستين كابو إلى استمرار سياسة المجموعة في مراقبة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عن كثب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لترتيب جداول الإبحار للسفن التابعة للمجموعة، حيث مازالت تعبر سفن تابعة للمجموعة عبر قناة السويس، فيما تلجأ بعض السفن الأخرى للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM، أن المجموعة لجأت لتحويل مسار بعض السفن التابعة لها بصورة مؤقتة، والالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح نظرا للأوضاع الأمنية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن غالبية السفن التي تحولت عن عبور قناة السويس، لم تكن القناة كطريق بحري خيارها الأول حيث كانت وجهتها الساحل الأمريكي.