«التنسيقية» تستقبل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار لبحث سبل زيادة التعاون

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس رائد هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، والوفد المرافق له.

التعاون بين التنسيقية والهيئة

خلال اللقاء جرت مناقشة زيادة التعاون بين التنسيقية والهيئة في إطار بروتوكول التعاون بين الجانبين، وخاصة في مجالات التدريب والتشابك بين الجهات الشريكة مع الجانبين، وتم التطرق إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الهيئة، في إطار خطة عمل الهيئة في العام الجديد 2024.

من جانبه، وجّه المهندس رائد هيكل، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون المثمر، مضيفًا أن التنسيقية تمثل صوت الشعب، وتلعب دورًا مهمًا في العديد من القضايا.

الهيئة العامة لتعليم الكبار

حضر من التنسيقية، كل من النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، مؤمن السيد، حسام الجمل، إسلام حمدي، لبنى خليفة، محمد ياسر السرساوي، هند عبدالغفار، عمرو خليفة، أعضاء التنسيقية.

فيما ضم وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار، إيهاب أحمد، مدير العلاقات العامة، سماح عادل، مسئولة البروتوكولات، أحمد عبدالموجود، المكتب الفني لرئيس الهيئة، هشام فهيم، مسئول التوثيق الفوتوغرافي.