عضو التنسيقية يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على الإخوة الأقباط بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا وشعبنا الخير والأمن والسلام والاستقرار.

وأضاف «الباز» في بيان له على هامش تقديم التهنئة، أن الشعب المصري سيظل دائما نسيجا واحدا تجمعه الوحدة الوطنية وحب الوطن.

وثمن «الباز» مواقف البابا تواضروس الثاني المنحازة دائمًا لصالح الدولة المصرية، وتعزيز وحدة النسيج الوطني الذي يعتبر من الثوابت المصرية الراسخة، مؤكدًا أنه يلقى احترام وثقة ومحبة كل المصريين.

واستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، المهنئين بعيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان البابا تواضروس ترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشاركة وفد من حزب مصر أكتوبر برئاسة المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد للحزب.