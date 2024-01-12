وسائل إعلام حوثية: عناصرنا جاهزون للرد بقوة على أي عدوان كتب: أحمد العانوسي 07:25 ص | الجمعة 12 يناير 2024 الغارات باليمن نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام حوثية، أن عناصر الحوثيين في حالة استنفار وجهوزية، وسيردون بقوة على أي عدوان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وتولا وكالوجا البيت الأبيض: روسيا أطلقت صواريخ من كوريا الشمالية على أوكرانيا يوم 6 يناير السويد ترسل 800 جندي إلى حدود روسيا ولاتفيا لأول مرة منذ 200 سنة روسيا تعلن مقتل 280 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 6 طائرات مسيرة صدق أو لا تصدق.. نقل مبنى تاريخي يزن 3200 طن لمسافة 52 مترا في روسيا اليمن الحوثيين بقلم أحمد العانوسي