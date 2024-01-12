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وسائل إعلام حوثية: عناصرنا جاهزون للرد بقوة على أي عدوان

كتب:

أحمد العانوسي
07:25 ص | الجمعة 12 يناير 2024
الغارات باليمن

الغارات باليمن

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام حوثية، أن عناصر الحوثيين في حالة استنفار وجهوزية، وسيردون بقوة على أي عدوان.

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