روسيا تعلن مقتل 280 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 6 طائرات مسيرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها، بأنّ وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنّها استهدفت القوات الأوكرانية في بلدتي سينكوفكا وبيستشانوفي على محور كوبيانسك، وأنّ خسائر كييف بلغت 30 عسكريا، فضلا عن نجاحها في صد هجمتين للقوات الأوكرانية، على محور جنوب دونيتسك، حيث بلغت الخسائر نحو 80 عسكريا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنّ نحو 190 عسكريا أوكرانيا قتلوا، وجرى تدمير 3 مركبات ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع على محور كراسني ليمان، فضلا عن إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية، واعتراض 10 قذائف «فامبير» تشيكية الصنع.