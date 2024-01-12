وزير التموين: انطلاق معارض «أهلا رمضان» منتصف الشهر المقبل

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض «أهلا رمضان»، سوف تنطلق منتصف شهر فبراير المقبل، وتستمر لمدة شهر.

وأوضح الوزير خلال لقائه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية، لبحث استعداداتهم لمعارض «أهلا رمضان»، أنه سيجري إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة، بحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.

وأشار «المصيلحي» إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية، ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

ولفت إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة، ستشارك في معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات والمعرض الرئيسي، وسيجري تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن

وشدد الدكتور علي المصيلحي، على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن، ويتخطى بعضها 6 أشهر، كما أثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع، مؤكدا توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج كافة لدى المنتجين والموردين والتجار، لمدة تتراوح من 2 إلى 3 أشهر، فضلا عن التعاقدات الجارية، وسيجري عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

من جهته، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، أن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض «أهلا رمضان» بعمل ركن- جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار «أهلا رمضان» وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك، فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في المعرض.

«كوبونات» بفئات مختلفة

وأشار معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر «كوبونات» بفئات مختلفة، وطرحها للشراء من جانب المواطنين، أو أي جهات ترغب في ذلك، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.