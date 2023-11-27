بشرى سارة بشأن أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024

قالت مصار في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يجرى الآن التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة معارض أهلا رمضان 2024 قبل حلول الشهر الكريم بمدة كافية على مستوى كافة المحافظات، وذلك لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات مناسبة للمواطنين.

تخفيض السلع في معرض أهلا رمضان 2024

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن معارض أهلا رمضان 2024 ستشهد مزيدا من الانخفاض على أسعار السلع الغذائية تسهيلا على المواطنين، قبل بدء الشهر الكريم بحوالي أسبوعين أو 3 أسابيع، مؤكدة أن جميع المحافظات سيتم تدشين فيها معارض مخفضة تحت عنوان أهلا رمضان 2024، لضخ السلع المخفضة بها.

أسعار السلع الغذائية

وقالت المصادر إن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 والذي يحل موعده في شهر مارس المقبل، ستكون هي نفس أسعار السلع في مبادرة تخفيض السلع المطبقة بقرار من مجلس الوزراء حتى منتصف أبريل المقبل، والتي تشهد طرح السكر بسعر 27 جنيها، والأرز من 20 حتى 22 جنيها، والزيت من 40 حتى 42 جنيها، وعلبة الجبنة وزن كيلو 56 جنيها، والمكرونة وزن كيلو 20 جنيها.