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«القاهرة الإخبارية»: المتحدث العسكري للحوثيين يؤكد مقتل 5 أشخاص في الغارات

كتب:

شريف سليمان
01:55 م | الجمعة 12 يناير 2024
اليمن

اليمن

أكد المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، أن الولايات المتحدة وبريطانيا أقدمتا على شن عدوان غاشم على اليمن، شمل 73 غارة، استهدفت صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وشدد «سريع» على أن الغارات أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، لافتا إلى أن أمريكا وبريطانيا تتحملان كامل المسؤولية عن عدوانهما الإجرامي، بحق الشعب اليمني. 

 

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بقلم شريف سليمان