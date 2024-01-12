وكيل الأزهر ينعي والدته: كانت سببا في فتق لساني بذكر الله

نعى الدكتور محمد الضويني َوكيل الأزهر والدته، التي وافتها المنية اليوم، قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الجمعة، والدتي الكريمة، التي كانت سببًا في فتق لساني بذكر الله تعالى، وصاحبة الفضل عليَّ - بعد المولى عز وجل- في كل خير منذ نشأتي، ومرورًا بدراستي وعملي في الأزهر الشريف، وأدعو الله -عز وجل- أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُنزلها منازل الأبرار، وأن يجعل ما قدمته لنا في ميزان حسناتها، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ».

وفاة والدة وكيل الأزهر

فيما تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في وفاة والدته الكريمة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يربط على قلوب أهلها وذويها ويرزقهم الصبر والسُّلوان.

وتقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص العزاء للدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، في وفاة والدته، طالبا لها الرحمة والغفران.

«خريجي الأزهر» تنعي الضويني

كما تقدمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في وفاة والدته الكريمة، وسألت العلي القدير أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته.