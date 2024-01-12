وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز الاستثمار مع وفد من رجال الصناعة الباكستانيين

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من رجال الصناعة والمستثمرين وأصحاب الشركات الباكستانيين، بحضور الدكتور جوهر إعجاز وزير التجارة الفيدرالي، وساجد بلال سفير جمهورية باكستان الإسلامية في القاهرة، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة

وعقد الاجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، وتناول الاجتماع تبني الوزارة لخطة تطوير تكنولوجيات جديدة، بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة.

وتمت مناقشة الفرص المتاحة في شركة الدلتا للأسمدة، وإرسال فريق فني لإعداد تقرير يوضح حالة الشركة في إطار بدء التباحث بشأنها، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى شركة كيما، وصناعة الزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية وصناعة المنسوجات وتشغيل مصانع الغزل والنسيج ومراحل التجهيزات والصباغة الخاصة بها، وصناعة الدواجن من خلال الفرص الاستثمارية في شركة جنوب الوادي، وتطوير شركة النصر لصناعة السيارات.

دعم الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية

رحب الدكتور محمود عصمت بالوفد الباكستاني، مؤكدا الاهتمام بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة المختلفة، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحا ترحيب الوزارة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة، لاسيما في ظل تعدد الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج.