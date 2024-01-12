خبير عسكري: أفعال الحوثيين في البحر الأحمر تهدد الاقتصاد العالمي

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي في بيروت، إنه عندما استهدف الحوثيون الناقلات والبواخر التي تمتلكها إسرائيل أصبح الأمر مقبولا حينها، مؤكدا أن استهدف حاملات النفط يهدد الملاحة البحرية للبحر الأحمر، وهذا أصبح غير مقبول.

الحوثي لا يخضع لأي توجيهات

وأضاف «ملاعب» خلال مداخلة عبر سكايب في تغطية خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحوثي لم يخضع لأي توجيهات ونصائح دولية وعربية، وبالتالي اضطرت الولايات المتحدة أن تحرك أسطولها إلى المكان، لكن لم يستجب الحوثيون لذلك باعتبارأنهم أصبحوا يمثلوا اليمن الآن.

الولايات المتحدة تابعت الموضوع لاكتساب مشروعية الرد

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الولايات المتحدة تابعت هذا الموضوع لاكتساب مشروعية الرد العسكري، بقرار من مجلس الأمن، على ما يفعله الحوثيون، خاصة أن ذلك يهدد الاقتصاد العالمي، وليس فقط إسرائيل؛ إذ أنها تضر مصر وكل دول «البحر المتوسط، والتجارة العالمية التي تضطر الدخول إلى قناة السويس».