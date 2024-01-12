المرصد الأورومتوسطي: فريق الدفاع الإسرائيلي ضخ سلسلة أكاذيب مفضوحة
كتب:
مريم جاد
04:15 م | الجمعة 12 يناير 2024
جانب من أحداث غزة
أفاد المرصد الأورومتوسطي بأن فريق الدفاع الإسرائيلي ضخ سلسلة أكاذيب مفضوحة ومتوقعة مسبقا أمام محكمة العدل الدولية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
وواصل أن جنوب إفريقيا قدمت حقائق مدعمة بالدلائل، بينما قدم الاحتلال الإسرائيلي ادعاءات بلا أسانيد وتوجيهات ومشاهد مصطنعة أعدت مسبقا.
وواصل أن إسرائيل حاولت التقليل من جوهرية التصريحات الداعية للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.