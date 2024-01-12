المرصد الأورومتوسطي: فريق الدفاع الإسرائيلي ضخ سلسلة أكاذيب مفضوحة

أفاد المرصد الأورومتوسطي بأن فريق الدفاع الإسرائيلي ضخ سلسلة أكاذيب مفضوحة ومتوقعة مسبقا أمام محكمة العدل الدولية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وواصل أن جنوب إفريقيا قدمت حقائق مدعمة بالدلائل، بينما قدم الاحتلال الإسرائيلي ادعاءات بلا أسانيد وتوجيهات ومشاهد مصطنعة أعدت مسبقا.

وواصل أن إسرائيل حاولت التقليل من جوهرية التصريحات الداعية للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.