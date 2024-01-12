خسائر «الاحتلال الإسرائيلي» منذ بدء العدوان على غزة.. أرقام فادحة خلال 99 يوما

مرت 99 يومًا على بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم آلاف الأطفال والنساء.

ولم يكن العدوان الإسرائيلي على غزة رحلة ترفيهية برية، ولكن تلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي درسًا من المقاومة الفلسطينية تسبب في نزيف دمائها.

أبرز خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في 99 يوما

صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية نشرت تقريرًا، يوضح خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت كما يلي:

1- أصيب 2496 جنديا منذ 7 أكتوبر.

2- إصابة 1085 جنديا منذ بداية الهجوم البري في 27 أكتوبر.

3- دخل 39 جنديًا إلى المستشفى في حالة خطيرة.

4- دخل 370 جنديا للمستشفيات في حالة متوسطة وخفيفة.

5- متوسط ​​الوقت الذي يستغرقه إخلاء الجريح من قطاع غزة إلى المستشفى بالأراضي الفلسطينية المحتلة، هو حوالي ساعة واحدة وستة دقائق.

6- تنفيذ حوالي 1700 عملية إجلاء بالسيارات، وحوالي 430 عملية إجلاء على الأقدام.

7- جهزت الهيئة الطبية الأطباء المرافقين للقوات داخل قطاع غزة بجرعات من أكياس الدم الكامل، لتمكينهم من إعطاء هذه الجرعات للجرحى في أقرب مكان ممكن من نقطة الإصابة.

8- منذ بداية الحرب سقط 520 قتيلًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

9 - سقوط 186 جنديًا وضابطًا منذ بداية العدوان البري في 27 أكتوبر.