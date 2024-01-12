القاهرة الإخبارية: مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مناطق بخان يونس كتب: منة شبانة 04:29 م | الجمعة 12 يناير 2024 خان يونس أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار شرقي خان يونس بقطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مستشفيات خان يونس تستقبل 30 شهيدا خلال 24 ساعة هل اقتربت إسرائيل من حل لغز أنفاق خان يونس والعثور على السنوار؟ إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق وسط خان يونس بقذائف «هاون».. الفصائل الفلسطينية تدك حشودا إسرائيلية شرق خان يونس خان يونس إسرائيل بقلم منة شبانة