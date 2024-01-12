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القاهرة الإخبارية: مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مناطق بخان يونس

كتب:

منة شبانة
04:29 م | الجمعة 12 يناير 2024
خان يونس

خان يونس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار شرقي خان يونس بقطاع غزة.

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بقلم منة شبانة