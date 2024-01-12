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مستشفيات خان يونس تستقبل 30 شهيدا خلال 24 ساعة

كتب:

أحمد حامد دياب
10:38 ص | الجمعة 12 يناير 2024
العدان على خان يونس

العدان على خان يونس

استقبلت مستشفيات خان يونس، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جثامين 30 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في المحافظة.

الاحتلال يستهدف طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم في خان يونس

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنّ طيران الاحتلال شن غارات عنيفة وسط خان يونس، كما استهدف الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم على نقل الجرحى وانتشال الشهداء.

واستشهد عدد من الفلسطينيين في خان يونس وأصيب آخرون، فجر اليوم، مع تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

شهداء ومصابين جراء قصف للاحتلال لمنازل المدنيين

وقصف طيران الاحتلال منزلا في حي المشاعلة في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بلدة الزوايدة ومخيمي النصيرات والبريج، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وفي حصيلة غير نهائية، أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى استشهاد 23 ألفًا و469 مواطنًا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة حوالي 60 ألفا بجروح، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.

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بقلم أحمد حامد دياب