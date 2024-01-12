تقارير أمريكية: امرأة أدارت هجوم واشنطن ولندن على الحوثيين باليمن

كشف موقع «بوليتيكو» الأمريكي، أن قرار شن هجومًا مركزًا ضد أهداف للحوثيين في اليمن من جانب أمريكا وأعوانها، استمر لنحو 10 أيام، بعد مناقشات مطولة مع وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

امرأة تقود الحرب ضد اليمن

جرت هذه المناقشات بالتزامن مع دخول وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن المستشفى، جراء تدهور حالته الصحية في ليلة رأس السنة، ما يطرح تساؤلات عدة، عن الشخص الذي أدار اجتماعات «البنتاجون» عند اتخاذ هذا القرار.

كشف الموقع أن بايدن أمر في اجتماع بتاريخ 1 يناير، بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة لإصدار بيان يتضمن تحذيرًا نهائيًا للحوثيين قبل العمل العسكري، وحينها كان أوستن قد يخضع للتو لعملية جراحية لعلاج سرطان البروستاتا، ثم نُقل إلى وحدة العناية المركزة على إثر مضاعفات مرتبطة بالعملية، بالتالي فقد كانت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، هي المسؤولة فعليًا عن وزارة الدفاع من 2 إلى 5 يناير، ولم يعلم بقية أعضاء فريق الأمن القومي، التابع لبايدن بدخول أوستن إلى المستشفى، حتى يوم الخميس 4 يناير.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أفادت بأنّ كاثلين هيكس، تولت مهام أوستن، خلال قضائها إجازتها على شاطئ بورتوريكو بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعلها مصدومة، لأنه في العادة يجب أن تكون في واشنطن، إذا كان من المفترض أن تتولى مهام وزير الدفاع.