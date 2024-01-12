5 طرق للوقاية من جفاف العين في فصل الشتاء.. من بينها تجنب التدخين

جفاف العين من الأمراض التي تصيب فئات عديدة خاصة خلال فصل الشتاء نظرا للتقلبات الجوية، وهو ما أكده الدكتور أحمد الحديدي، استشاري طب وجراحة العيون، موضحا بعض التدابير اللازمة للسيطرة على أعراض جفاف العين.

طرق الوقاية بجفاف العين

وقال استشاري طب وجراحة العيون لـ«الوطن» إن حالات الإصابة بـ جفاف العين، تزداد في فصل الشتاء بسبب الهواء الشديد والأتربة، مشيرا إلى أنه لابد من اتباع طرق الوقاية بشكل جيد لتجنب الإصابة به، من بينها تجنب مصادر الهواء القوية وخاصة الموجه للعين، مع ضرورة الالتزام بارتداء نظارة شمسية أو واقية في حالة الشعور بالجفاف، وتجنب نفخ الهواء في العينين، وذلك بعدم توجيه مجففات الشعر، أو سخانات السيارة، أو مكيفات الهواء، أو المراوح نحو العينين، ووضع شاشة الكمبيوتر تحت مستوى العين، حتى لا يتم فتح العينين على نطاق واسع، فقد يساعد هذا في إبطاء تبخر الدموع بين رمش العين.​

علاج جفاف العين

وشدد الدكتور أحمد الحديدي على ضرورة الالتزام بفترة راحة كافية للعين على مدار اليوم، أثناء القيام بمهام تستغرق وقتًا طويلاً، موضحاً أنه في حالة تطلب العمل تركيزا بصريًا، فيمكن التوقف بشكل دوري لراحة العين، واغلاقها لبضع دقائق، أو تحريكها لبضع ثوان بشكل متكرر حتي تتوزع الدموع بالتساوي داخل العين، بالإضافة إلى التوقف عن التدخين، وتجنب المدخنين، إلى جانب استخدام قطرات غسول العين والدموع الاصطناعية بشكل منتظم.

وأكد الاستشاري ضرورة، الذهاب إلى الطبيب في حالة استمرار الأعراض طويلة الأمد لجفاف العين، من بينها احمرار العين وتهيجها واستمرار الشعور بتعب وألم العين، لتحديد العلاج المناسب.