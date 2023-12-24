«صحة القليوبية» توضح 7 نصائح ذهبية للوقاية من جفاف العين في الشتاء

أصدرت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية منشورًا على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك» تحت عنوان «صحتك مسؤوليتك اطلب المشورة» لتوعية المواطنين بأعراض جفاف العين، وطرق الوقاية من آثاره، خلال فصل الصيف.

أعراض جفاف العين

أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنّ هناك العديد من المواطنين يعانون من جفاف العين في فصل الشتاء، مشيرًا أن أعراض الإصابة تتمثل في :

- احمرار وحرقان في العين.

- حساسية من الضوء.

- إرهاق العين والإحساس بوجود جسم غريب داخل العين.

نصائح الوقاية من جفاف العين في الشتاء

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن طرق الوقاية من جفاف العين في فصل الشتاء، كالتالي:

- استخدام القطرات المرطبة.

- شرب السوائل بكثرة.

- عدم الجلوس في أماكن دافئة لفترات طويلة.

- تجنب الجلوس أمام المدفأة.

- عدم استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة.

- تجنب فرك العينين.

- تجنب التركيز على شاشات الكمبيوتر.