مصر تعرب عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي وُجهت لعدد من المناطق داخل اليمن، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.

واعتبرت «الخارجية» التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشرًا واضحًا على ما سبق وأن حذرت منه مرارًا وتكرارًا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد البيان، حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وفجر اليوم، استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا، وعددا من الدول، مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، شملت «صنعاء - الحديدة - تعز - ذمار - صعدة»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بينها شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قالت في وقت سابق على لسان المتحدث باسمها، باتريك رايدر، لشبكة «سي بي إس» الأمريكية،إن التقييمات الأولية، تشير إلى أن الهجوم على أهداف الحوثيين حقق نتائج جيدة.