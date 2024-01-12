محمود مسلم: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتُسيرها بأكبر عملية كذب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن إسرائيل تمارس أكبر عملية إبادة للشعب الفلسطيني وتُسيّرها بأكبر عملية كذب من اليوم الأول الذي حاولت فيه أن تربط بين حماس وداعش، وحاولت أن تربط ما حدث في 7 أكتوبر بأحداث 11 سبتمبر.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل زعمت منذ أسبوع أنها تحاول السيطرة على محور صلاح الدين حتى تمنع مصر من إدخال الأسلحة إلى حماس، وهي أكذوبة أخرى لأن إسرائيل تعلم تماما أن مصر لا تُهرب أسلحة إلى حماس وتتعامل بكل قوة في هذه الأمور، وبالتالي أكاذيب إسرائيل لا تكف.

وأوضح أن العالم كله يشهد على ما ترتكبه إسرائيل، ومصر التي تتحدث عنها إسرائيل أدخلت وضغطت كثيرا وتكفلت بدخول المساعدات وإقامة معسكر للهلال الأحمر بقطاع غزة، مؤكدا أن أي اتهامات إسرائيلية أخرى شرف لمصر لأنها تدل على الموقف الواضح والصريح والشريف لمصر في مساندتها للقضية الفلسطينية.