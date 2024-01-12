ناجي الشهابي: العالم يشهد أن مصر لم تغلق معبر رفح من جهتها منذ العدوان على غزة

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، كذب كل الادعاءات التي روجها فريق الدفاع الاسرائيلي في محكمة العدل الدولية التي تنظر الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا متهمة دولة الاحتلال بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الصامد في اعتداءتها الوحشية التي دخلت شهرها الرابع والتي تقوم بعقاب جماعي لـ2.3 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في تصريح لـ«الوطن» إلى منع إسرائيل المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية والطبية من دخولها إلى قطاع غزة، مؤكدا أن التعنت الصهيوني كان على مسمع ومرأى من دول العالم كلها التي مارست ضغوطًا على إسرائيل لإدخال تلك المساعدات.

ولفت رئيس حزب الجيل إلى أن العالم كله يشهد أن مصر لم تغلق معبر رفح من جهتها منذ قيام حكومة الاحتلال بعدوانها الإجرامي وحربها لإبادة شعب غزة، منوها بأن طائرات جيش الاحتلال قامت بتدمير الطرق من بعد بوابة رفح المصرية تجاه غزة وأصبحت غير ممهدة وغير صالحة لتحرك قوافل المساعدات عبرها إلى قطاع غزة، وأن مصر كانت دائما تقوم بإصلاح تلك الطرق التي هدمتها الغارات الإسرائيلية لتكون صالحة لمرور المساعدات الإغاثية والغذائية بعد نجاح الضغوط المصرية والدولية على إسرائيل للسماح بها.

وشدد «الشهابي» على زيف كل الادعاءات الإسرائيلية التي أعلنها وفدها أمام محكمة العدل الدولية وليس لها أساس من الصحة موضحا أن مصر لديها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، والذي لم تقم بإغلاقه منذ قيام إسرائيل بعدوانها الوحشي على قطاع غزة.

وأضاف: المواقف الأممية من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وتصريحات قادة الحكومات والدول شاهدة على مواقف إسرائيل الرافضة لإدخال المساعدات عبر بوابة رفح المصرية وإن كل المساعدات التي دخلت والتي تحملت فيها أكثر من 70% منها كانت من خلال ضغوط دولية بما فيها الضغوط الأمريكية.