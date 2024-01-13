برج السرطان من أكثر الشخصيات المحيرة بين الأبراج، فبالرغم مما يظهره بأنه قاسٍ أو شديد، إلا أنه يحمل قلبًا رقيقًا وطيبًا، كما أنه يتميز بالإخلاص وتحمل المسئولية، ويهتم براحة وسعادة الآخرين، يمتلكون خيالًا قويًا وقدرة على التعاطف، ما يجعلهم قادرين على فهم مشاعر الآخرين وتقديم الدعم والمساندة فى الأوقات الصعبة.

ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان السبت 13-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

ربما تسمع بعض الأخبار السعيدة في العمل يا برج السرطان تغير من حياتك المهنية وتجعلك في المقدمة، والأحلام التي حلمت بها ربما تتحقق في هذه الفترة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تستمر في البحث عن الشخص الذي يبادلك نفس مشاعر الحب والاهتمام، لكن لابد أن تعرف أنه لا حاجة إلى النظر بعيدا كي تجد ما تريد، ربما يكون الشيء المراد قريبا جدا منك.