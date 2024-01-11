مولود برج العقرب، طيب القلب رقيق المشاعر حساس جدًا، يعطى بدون مقابل، وهو محب للخير، لديه شخصية قوية تجعله قادرا على التحكم في انفعالاته، وضبط نفسه في الجدال لتجنب الدخول في مشكلات تؤثر على حياته، كما أنه يبوح بما في قلبه دائما ولا يحتفظ بشيء لنفسه.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج العقرب الجمعة 12-1-204 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

دروس الماضى تفيدك كثيرًا اليوم يا برج العقرب فى مواجهة مشاكل عابرة فى العمل، وتزداد قدرتك على التفكير السريع هذه الأيام عليك فقط وضع أجندة عمل واضحة وتحدد الأولويات.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

عانيت من فترة من البعد والجفاء بينك وبين شريك حياتك نتيجة لضغوطات الحياة التى أثرت بالسلب كثيرًا على علاقتكم، فحاول أن تعيد بناء الثقة والمحبة بينكم مرة أخرى حتى لا تخسر علاقة قوية.