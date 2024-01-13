هل الكلور يقضي على البق؟.. 5 نصائح لمنع انتشار الحشرة في الشتاء

حشرة البق، من الأشياء التي تزعج السيدات خاصة في الشتاء، إذ تنتشر بسرعة ويصعب التخلص منها، وتسبب التهابات وحكة في الجلد رغم صغر حجمها، كما تنتشر بعض الحشرات في أرضيات المنزل وبين الشقوق، ما يجعل السيدات تعانين من وجود الحشرات في المنزل، ويتساءلن هل الكلور يقضي على البق؟.

هل الكلور يقضي على البق؟

وتجيب «الوطن»، على تساؤل هل الكلور يقضي على البق؟، وذلك وفق ما جاء في موقع «thespruce»، حيث يمكن القضاء على الحشرات بطريقة سهلة وغير مكلفة، باستخدام الكلور نظرا لقوته في القضاء على بعض الحشرات، وهي كالتالي: -

- وضع الكلور في زجاجة ورجه جيدا.

- حددي أماكن وجود البق في المنزل وبين مراتب الأسرة.

- قومي برش الكلور داخل الفتحات الموجودة في المنزل والشقوق والأثاث والمراتب.

- يمكنك استخدام مادة لسد الثقوب حتى لا تتجمع فيها الحشرة مرة أخرى.

- يمكن رش الكلور عدة مرات حتى تتأكدي من خلو المنزل من البق.

- كما يمكنك المعالجة الحراريّة لأماكن تواجد البق.

- استخدام مسحوق تراب الدياتومي الأبيض الناعم أيضا.

هل الكلور يقضي على البق في الملابس؟

هل الكلور يقضي على البق في الملابس؟، تساؤل آخر تسأله السيدات، وهو ما أجاب عليه موقع «thespruce»، حيث أن الكلور يقضي على البق في الملابس بالطريقة التالية:

- وضع الملابس في إناء كبير به مياه ساخنة.

- ضيفي الكلور إليها واتركيها لمدة 10 دقائق.

- اغسلي الملابس بمياه.

نصائح للقضاء على البق في المنزل

ويمكنك اتباع عدة نصائح لمنع انتشار حشرة البق في المنزل، وهي كالتالي:

- الحرص على تهوية المكان وتقليل معدل الرطوبة.

- الحرص على نظافة المنزل خاصة السجاد والمراتب والأرضيات.

- استخدام منظفات قوية لتنظيف وتعقيم الأرضيات لمنع حشرة البق من الانتشار.

- سد جميع الثقوب والفتحات الموجودة المنزل.

- التخلص من الأغراض القديمة في المنزل.