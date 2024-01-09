تسبب التهابات وحكة.. ماهي أسباب انتشار حشرة بق الفراش في الشتاء؟

يتساءل كثيرون عن أسباب انتشار حشرة بق الفراش في فصل الشتاء، والتي تعتبر من أكثر الحشرات إزعاجًا بسبب صعوبة التخلص منها، وهي حشرة تُشبه حجم بذرة التفاح، وتتسم باللون البني المائل للاحمرار، وتتواجد في فتحات وشقوق المراتب والأسرّة، وتتغذى على دم الإنسان، ما يسبب تحسسًا شديدًا في الجلد، بحسب ما ذكره موقع «مايو كلينيك».

ما هي أسباب انتشار بق الفراش في الشتاء؟

اعتبر الدكتور محمد شلبي، استشاري الأمراض الجلدية، قلة التهوية في فصل الشتاء سببًا أساسيًا وراء ظهور هذه الحشرة وانتشارها بكثرة، إذ يسهم عدم تعريض الفراش لأشعة الشمس في ظهور بق الفراش لأنها تحب التواجد في الأماكن المغلقة والرطبة، كما يعتبر عدم نظافة المنزل ضمن أسباب انتشار الحشرات، ومنها بق الفراش.

ومن الممكن أن يسهم وجود بعض الحيوانات الأليفة داخل المنزل، كالقطط والكلاب وبعض أنواع الطيور، في ظهور بق الفراش في المنزل، لأن أجسادها قد تحوي تلك الحشرة، بحسب ما أوضحه «شلبي» في حديثه لـ«الوطن». كما يسهم استعمال الأثاث المستعمل والقديم كذلك في ظهور وانتشار حشرة بق الفراش.

ويصاحب لدغات حشرة بق الفراش للإنسان، ظهور بعض الأعراض على الجلد، مثل البقع ملتهبة، والشعور بالحكة الشديدة وظهور البثور والطفح الجلدي. بحسب «شلبي»، والذي أضاف «عند الإصابة بتلك الاعراض يتم اللجوء إلى الأدوية المضادة للالتهابات».

طرق التخلص من بق الفراش في الشتاء

وعن طرق التخلص من حشرة بق الفراش في المنزل، أكدت الدكتورة حنان الكحكي، استشاري الأمراض الجلدية، أن تنظيف المنزل بشكل دوري يسهم في التخلص من الحشرات بصفة عامة، كما يستلزم الأمر تعريض الملاءات وأغطية الفراش إلى الشمس لفترات مناسبة للتخلص من البكتيريا والأوساخ المتراكمة، فضلا عن التخلص من المهملات أولا بأول وبطريقة آمنة.

وذكر موقع «مايوكلينيك»، أنه في حال زيادة التحسس والالتهابات الناتجة عن لدغات حشرة بق الفراش، فيجب استشارة الطبيب بشكل فوري لتلقي العلاج المناسب.