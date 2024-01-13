مجلس الدولة يلزم «تعليم الغربية» بدفع 4 ملايين جنيه للتأمين الصحي

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، بأداء مبلغ مقداره 4 ملايين و137 ألفًا و468 جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي قيمة الاشتراكات السنوية عن عام «2021/2022».

وقالت المحكمة، إن نظام التأمين الصحي على الطلاب يُطبق على محافظة الغربية حسبما سبق بيانه، فمن ثمَّ يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها.

المبالغ قيمة الاشتراكات عن عام 2021/2022

وأوضحت الفتوى، وإذ ثبت أنها لم تسدد مبلغًا مقداره «4137468» أربعة ملايين ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون جنيهًا باقي قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال العام الدراسي «2021/2022»، ولم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من هذه المطالبة، فمن ثم يتعين إلزامها بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ولا ينال مما تقدم أن المبلغ محل المطالبة يخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، بحكم عدم سدادهم الرسوم الدراسية عن العام الدراسي المذكور؛ إذ لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما حسبما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية.