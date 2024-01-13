التأمين الصحي بالقليوبية: تشغيل «الرعاية المتوسطة» بمستشفى بنها النموذجي

أكد الدكتور سيد جلال رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، أن الهيئة مستمرة في توفير أوجه الرعاية الطبية واستحداث الخدمات كماَ ونوعاَ لتوفير الرعاية الصحية ضمن المشروع القومي للرعايات والطوارئ بما يلاقي توقعات المرضى وطموحاتهم، مشيرا إلى أهمية التعليم والتدريب المستمر لأطباء وتمريض الوحدة للوصول إلى أفضل خدمة طبية طبقا للبروتوكولات العلمية.

تشغيل الرعاية المتوسطة في مستشفى بنها

وأكد رئيس فرع القليوبية للتأمين الصحي، في بيان له، تجهيز وتشغيل الرعاية المتوسطة الجديدة بمستشفى بنها النموذجي بقوة 6 أسرة ويجري التوسع بإضافة سريرين بهدف توفير متابعة ومراقبة دقيقة، وتقييم إكلينيكي مستمر للمرضى الذين لا تقتضي حالتهم الصحية مستوى الخدمة المقدم في وحدات العناية المركزة.

التوسع في وحدات الرعاية المتوسطة

وقال رئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية، إن أهمية التوسع في وحدات الرعاية المتوسطة ترتكز بالأساس على سد الفجوة بين الأقسام الداخلية والجراحية، ووحدات العناية المركزة، لنوعية محددة من المرضى الذين لا يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي أو غسيل كلوي أو استخدام كثيف للأدوية المقوية لعضلة القلب، أو الخدمات التمريضية والطبية المكثفة.

وأشار رئيس تأمين القليوبية إلى أن وحدات الرعاية المتوسطة ستساهم في تقليل الضغط على أسرة العناية المركزة، للمرضى الأكثر احتياجًا لتلك الأسرة، كما توفر المزيد من الوقت والموارد، للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية دقيقة وفائقة، مشيرا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الفرع للتوسع في أسرة الرعايات وتقليل زمن انتظار مرضى الرعايات بالطوارئ، بالإضافة إلي رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير أسرة للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتداخلات الطبية الحرجة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.