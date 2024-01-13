رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مدبولي»: الطفرة الحقيقية للنمو الاقتصادي تتحقق من خلال 3 قطاعات

كتب:

محمد عزالدين
04:38 م | السبت 13 يناير 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الطفرة الحقيقية والاستدامة للنمو الاقتصاد المصري، ستتحقق من القطاعات الأساسية، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصناعات التي تركز الدولة عليها.

مشروعات الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، عقب تفقده مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، إنه تفقد مع وزير الزراعة، عددًا من المشروعات الكبرى في مجال الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية، في منطقتي العامرية والنوبارية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «تفقدنا أول أمس منطقة السخنة، وتحدثنا عن الصناعة والتصدير واليوم نتحدث عن الرافد الآخر في عملية النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي للدولة المصرية، ونعتبره أولوية، وهي الزراعة».

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء يتفقد مزرعة شركة «عنبر» للصناعات الغذائية بالنوبارية

رئيس الوزراء يتفقد مركز التلقيح الاصطناعي المطور في العامرية

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بالإسكندرية والبحيرة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الزراعية في العامرية والنوبارية

رئيس الوزراء الأردني: تقاعس المجتمع الدولي عن كبح إسرائيل يهدد أمن المنطقة

رئيس الوزراء البريطاني: سندافع عن حرية الملاحة العالمية وتدفق التجارة
بقلم محمد عزالدين