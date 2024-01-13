القبض على مالك صيدليات بالعجوزة هارب من 10 سنوات سجن

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن القاهرة والجيزة من ضبط ربة منزل مقيمة بمنطقة المطرية في القاهرة، محكوم عليها بالحبس 20 سنة وكفالات مالية في 41 قضية تبديد «جزئي – مستأنف».

كما جرى ضبط (مالك صيدليات - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، محكوم عليه بالحبس (10 سنوات وكفالات مالية في 25 قضية شيكات).

وأسفرت جهود أجهزة الأمن أيضا عن ضبط (مالكة مقهى – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) محكوم عليها في (33 غرامة في قضايا سرقة تيار كهربائي).

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.