ضبط منشطات وأدوية مجهولة المصدر بحوزة شخصين في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك ومدير مخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعامل توصيل طلبات، وهما مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بإدارة المخزن دون ترخيص، وحيازة كمية من الأدوية المستوردة والمنشطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بداخل المخزن على 96 ألف قرص منشط متنوع، و210 أقراص مكملات غذائية مستوردة، و245 ألف قرص لأدوية مستوردة متنوعة، و4 آلاف كيس منشط.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخزن دون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.