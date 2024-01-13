سفير مصر سابقا في تل أبيب: الحكومة الإسرائيلية الحالية الأسوأ في التاريخ

قال السفير عاطف سالم ، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر تعرض لعملية عسكرية غير مسبوقة، ما أدى لإعلان حالة الحرب للمرة الخامسة في تاريخ الاحتلال، الذي أصدر الكثير من التصريحات الغريبة مثل تغيير وجه الشرق الأوسط، وضرب غزة بالقنبلة النووية.

إسرائيل تعرضت لانهيار سياسي

وتابع «سالم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن إسرائيل تعرضت لانهيار سياسي، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأسوأ في تاريخ دولة الاحتلال، وتعيش على مبدأ الخلاص، حيث قامت بإشعال الصراع مع الشعب الفلسطيني بشكل عنيف، ومعظم مكونات الحكومة تتكون من أحزاب متطرفة.

الاحتلال الإسرائيلي يعتبر الفلسطيني مقيما

ولفت إلى أن الاحتلال تعتبر الفلسطيني مقيما، ولا تعترف به كمواطن على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الفلسطيني الموجود في قطاع غزة لا يستطيع الذهاب إلى الضفة الغربية، وإذا ذهب، فمعرض للسجن 3 سنوات في السجون الإسرائيلية.