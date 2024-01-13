«الخارجية»: معبر رفح مفتوح بصورة دائمة ولا يمكن المزايدة على دور مصر تجاه غزة

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، حقيقة تدخل مصر لمطالبة محكمة العدل الدولية بمحاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها في غزة، معقبًا: «خبراء القانون في وزارة الخارجية يدرسون كل القرارات الخاصة بالدعوى ضد انتهاكات إسرائيل».

وقال أحمد أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن معبر رفح مفتوح بصورة دائمة، ومصر تقدم كل التسهيلات لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولا يمكن المزايدة أو التشكيك في هذا الأمر.

وأضاف، مساء اليوم السبت، أن الجميع يدرك أن مصر لم تمنع أو تعطل دخول أي شاحنات لقطاع غزة، موضحًا أن هناك عراقيل كثيرة من الجانب الإسرائيلي سواء بدخول المساعدات أو دخول المصابين إلى مصر لتلقي علاجهم.

وتابع: كل المسئولين الذين زاروا معبر رفح تأكدوا من دور مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة.

وعن حقيقة دخول أسلحة لفلسطين عن طريق الحدود المصرية عبر طريق صلاح الدين، أشار أحمد أبو زيد إلى أن مصر تضبط حدودها بصورة كاملة ولديها القدرة على تأمين حدوها.