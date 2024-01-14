إعلام لبناني: قصف إسرائيلي يستهدف ميس الجبل جنوب البلاد

كشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، عن أنّ قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوب البلاد.

وجاء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، بالتزامن مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ100.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف في وقت سابق، عدة بلدات في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط «تلة الرويسة، الهبارية، وادي شبعا، تلة حمامص، العباسية حاصبيا، كفر حمام، راشيا الفخار، مركبا، العديسة، كفركلا، باب الثنية، سهل مرجعيون الخيام، ميس الجبل، حولا-، يارون، عيتا الشعب، بيت ليف، راميا، حانين ووادي حانين، وادي حامول، وادي حسن، علما الشعب، جبل بلاط، الناقورة، مروحين، الضهيرة».

33 ألف نازح جراء القصف الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أطلقت مدفعية الإسرائيلي القذائف الحارقة لإشعال ما تبقى من أشجار في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وأمس السبت، أعلنت «إدارة وحدة الكوارث» في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان، أنّ عدد النازحين المسجلين لديها بلغ 33 ألف نازح.

وفي وقت سابق، قصف «حزب الله» 8 مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، إضافة إلى استهداف دبابة من طراز «ميركافا» إسرائيلية، مشيرا في بيان، إلى مواقع «العاصي، رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة، المطلة، قلعة هونين، بركة ريشا، ثكنة بيرانيت، مستوطنة شتولا»، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.