الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف بلدات جنوب لبنان.. تدمير منزل ووقوع إصابات

استهدفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الحي الغربي في بلدة ميس الجبل بمحافظة النبطية جنوب لبنان، كما تعرضت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورميش لقصف مدفعي إسرائيلي، وفقا لما ذكرته «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية».

وكانت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذت ظهر اليوم عدوانا جويا، على أحد المنازل في بلدة يارين الحدودية بصاروخي «جو أرض» مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل ووقوع إصابات، كما شنت طائرات الاحتلال، غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدات يارين، طيرحرفا والجبين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال «حزب الله» في بيان، إن عناصره استهدف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه مباشرة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 5 فلسطينيين من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، فيما قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن المستوطنين يستغلون ظروف العدوان الوحشي على قطاع غزة، ليشعلوا الأوضاع في أكثر من محافظة ومنطقة في الضفة الغربية المحتلة، موضحة في تقرير، أن «لواء كفير»، كان قبل «حرب غزة» يشكل القوة الضاربة الغاشمة في اقتحام المدن والقرى والمخيمات، التي ترتكب فيها هذه الأيام جرائم يومية، ذهب ضحيتها أكثر من 350 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».