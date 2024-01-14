تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، مشيرا إلى تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1045 شاحنة، و460 سيارة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، و582 شاحنة، و448 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و463 شاحنة، و12 سيارة.

تداول 1950 طن بضائع في ميناء نويبع

ووفق ما أعلن عنه المركز، شهد ميناء نويبع تداول 1950 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين اور وايلة، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة «SEA WAVE1» وعلى متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة، ومغادرة السفينتين النوي إكسبريس ودرة جدة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهي أمل، والحرية2، وبوسيدون إكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1635 راكبا بموانيها.