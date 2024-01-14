شركة «CSCEC»: مشروع منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية يدعم الاقتصاد المصري

أكد لي يونج مينج، نائب رئيس شركة «CSCEC» الصينية، أن الشركة أولت اهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلت كل جهودها لدفع معدلات العمل بهذا المشروع المهم للدولة المصرية، وبمساعدة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفارة الصينية بالقاهرة، وبدعم قوى من شركائهم.

تحفة معمارية عالمية

وأكد نائب رئيس الشركة الصينية، أن جميع العاملين بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الجانبين المصري والصيني، يعملان جنبا إلى جنب لتنفيذ هذا المشروع، ليكون تحفة فنية عالمية من الدرجة الأولى، مضيفاً: «نؤمن بأنه من خلال جهودنا المشتركة سيصبح المشروع نموذجا ورمزا جديداً للتعاون بين مصر والصين».

وأضاف «مينج»، أن الشركة الصينية ستواصل مستقبلاً المشاركة في دعم التنمية والاقتصاد المصري، والمساهمة في بناء علاقات استراتيجية شاملة بين مصر والصين، متمنياً لمصر غد أفضل، وأن تستمر الصداقة العظيمة بين مصر والصين.

مشروع فريد

ومن جانبه، أضاف الدكتور أحمد البنا، مدير مشروع منطقة الأعمال المركزية عن المكتب الاستشارى «دار الهندسة»، قائلا: «نفخر بأن نقدم لمصر هذا المشروع الفريد، فما نشهده اليوم من تسليم المرحلة الأولى من المشروع، هو تكليل لجهود جميع العاملين في المشروع، منذ بداية العمل عام 2018».