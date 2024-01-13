«الإسكان»: تنفيذ 32 ألفا و289 وحدة لمنخفضي الدخل في بورسعيد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وعدد من نواب محافظة بورسعيد.

وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، مع نواب محافظة بورسعيد المقترحات المقدمة لتنفيذ مشروعات سكنية لتوفير الوحدات السكنية لأهالي المحافظة، وجرى عرض مختلف الأفكار، والاتفاق على تنفيذ عدد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن محافظة بورسعيد تعد المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضي الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التنموية، التي تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.

وزير الإسكان: بورسعيد المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث الاستفادة من الوحدات

من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، وقيادات الوزارة، على الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالي محافظة بورسعيد، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف الوحدات المُنفذة بمحافظة بورسعيد منذ إطلاق المشروع، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها 32289 وحدة، منها 28360 وحدة تم الانتهاء منها بالفعل وتخصيصها للمستفيدين من أهالي بورسعيد.

كما تقدم نواب محافظة بورسعيد، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، واللواء عادل الغضبان، ومسئولي الوزارة والمحافظة، على تعاونهم وسرعة استجابتهم لحل مشكلات المواطنين، وتوفير احتياجاتهم.