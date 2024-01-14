مراسلة «القاهرة الإخبارية» تستعرض جهود الأردن ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

تحدثت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية في عمان، عن الجهود الأردنية خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلة إنه خلال المائة يوم الماضية كانت هناك جهود أردنية قامت بها على المستوى الملكي أو على مستوى وزارة الخارجية والحكومة الأردنية.

الجهود بدأت في نوفمبر الماضي

وأضافت المراسلة، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الجهود بدأت في نوفمبر الماضي عندما سحبت الأردن السفيرة الأردنية من تل أبيب، وإخبار إسرائيل بعدم عودة السفيرة الإسرائيلية لعمان إلا بعد وقف إطلاق النار، ما يعني أن هناك انقطاعا في العلاقات الدبلوماسية بعد 7 أكتوبر، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي.

العديد من الزيارات الملكية

وأشارت إلى أنه منذ الأزمة كانت هناك العديد من الزيارات الملكية والمشاركة في العديد من الفعاليات مثل مؤتمر القاهرة للسلام، والتي من أهم المؤتمرات التي حرصت على أن يكون تهدئة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أن وزير الخارجية أجرى العديد من الزيارات في عدة دول أوروبية التي كان لها دور إلى جانب مصر للتأثير على المجتمع الغربي بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.