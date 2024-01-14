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وزير خارجية الصين: نتابع أحداث غزة باهتمام بالغ.. ويجب وقف إطلاق النار فورا

كتب:

هاجر عمر
03:08 م | الأحد 14 يناير 2024
وانج يي وزير الخارجية الصيني

وانج يي وزير الخارجية الصيني

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إنّ ما يحدث في قطاع غزة يحظى باهتمام بالغ من المجتمع الدولي، موضحا أنّه توافق مع سامح شكري، وزير الخارجية، لنشر بيان مشترك بأهم النتائج التي تم التوصل إليها بين الصين ومصر بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، أنّه جرى التوافق على وقف إطلاق النار بشكل شامل، والإفراج عن المحتجزين والرهائن من الجانبين، وتنفيذ القرارات الأممية للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ضرورة إنشاء آلية للمساعدات الإنسانية ذات الكفاءة وتسهيل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بممارسة مهامها المنوطة في كامل الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أنّ الصين تتابع باهتمام تطورات الأوضاع بالبحر الأحمر.

وأكد قلق بلاده من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مشددا على ضرورة تهدئة الصراع والاضطرابات بالمنطقة وإعطاء الأولوية إلى سلامة الملاحة بالبحر الأحمر، وحل الدولتين لفتح الأفاق السياسية لقيام السلام بين فلسطين وإسرائيل، والتعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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