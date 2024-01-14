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الأطباء يصرون على البقاء.. مستشفيات غزة تتوقف عن العمل في غياب الأدوية والأمن

كتب:

حسن سمير
05:16 م | الأحد 14 يناير 2024
آثار القصف الإسرائيلي على غزة

آثار القصف الإسرائيلي على غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً، اليوم الأحد، بعنوان «الأطباء يصرون على البقاء.. مستشفيات غزة تتوقف عن العمل لانعدام الأدوية وغياب الأمن»، في ظل استمرار العدوان الوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

حكايات الصمود في قطاع غزة

جاء في تقرير «القاهرة الإخبارية»: «مع كل فجر تشرق فيه الشمس على قطاع غزة، تتكشف بطولات وحكايات عناوينها الصمود والفداء والتضحية، تعبر عن شعب يألف الحياة، ويتناغم معها، كما يتناغم جلاده مع أصوات المدافع والقصف، ومناظر القتل والدمار، في ظل قطاع صحي منهار، واستهداف للطواقم الطبية، والمستشفيات، وآلاف من المصابين المتدفقين على نحو لحظي».

مستشفيات توقف عنها المدد بالأدوية

ويقبل عدد كبير من الفلسطينيين على المستشفيات، التي توقف عنها المدد بالأدوية ومستلزمات العلاج وعقاقير التخدير، بل والكهرباء أيضاً، وغاب عنها الأمن والطمأنينة.

ويجاهد الأطباء في هذه المستشفيات بكل ما أوتوا من عزم وصبر وجلد، لإنقاذ المرضى والمصابين من الأطفال والعجائز والنساء، والعجب في قدراتهم البارعة على التكيف مع وضع صحي، وصفته منظمات دولية بـ«الكارثي».

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