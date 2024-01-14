أستاذ علوم سياسية: أمريكا شريك للاحتلال الإسرائيلي في جريمة الإبادة الجماعية

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إنّ حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية، هي «حرب أمريكية بامتياز»، مشددًا على أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الحرب، حيث تقدم السلاح والذخيرة والقنابل والصواريخ التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة القصف على غزة.

دعم أمريكي غير محدود للاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «الخطيب»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الدعم الدولي لدولة الاحتلال الإسرائيلي «غير محدود»، كما أن أمريكا تمنع صدور أي قرار مجلس الأمن بوقف العدوان، وتحولها من «فعالة» إلى «ضعيفة»، كما تقف في وجه المجتمع الدولي، ومن ثم، فإنها شريكة في جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

إدانة قضائية لإسرائيل وأمريكا

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «عندما ترفع جنوب أفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية، فإنها ترفعها ضد إسرائيل وأمريكا، لأن الولايات المتحدة تعرف أن ثمة إبادة جماعية تحدث، وتقدم الذخيرة، والدعم الذي يسمح باستمرار قتل الفلسطينيين، وكان يجب أن تكون الدعوى ضد أمريكا أيضاً، لكن جنوب أفريقيا لا تريد فتح معركة معها، ولكن إدانة إسرائيل، هي إدانة لأمريكا أيضاً في الإبادة».