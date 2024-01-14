غارات جوية وقصف بالمدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المنازل في بلدة «رب ثلاثين»، بجنوب لبنان، بـ3 قذائف ثقيلة على الأقل، اليوم الأحد،فيما استهدف طائرات الاحتلال بلدة «كفر كلا» بعشرات القذائف الفوسفورية، وكذلك قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي «رأس الظهر»، غرب بلدة «ميس الجبل»، وأغارت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال على البلدة، وفقاً لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

تدمير منزل أثر قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على منطقة «النقعة»، بين بلدتي «عيترون» و«عيناتا»، بصاروخين على الأقل، بالتزامن مع قصف مدفعي طاول الأطراف الشرقية لبلدة «عيترون»، كما تعرض أحد المنازل في البلدة لقصف صاروخي، مما تسبب في تدميره جزئيا.

«حزب الله» يستهدف عدة مواقع إسرائيلية

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، في وقت سابق، إن رجلاً قتل وأصيبت امرأة بجروح خطيرة، جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات، استهدف منزلا في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال «حزب الله» إن عناصره استهدفوا مواقع «بركة ريشا»، و«حدب يارون»، ومستعمرة «كفر يوفال»، والتجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط «المطلة - المرج».